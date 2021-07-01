İnşaat çalışmasında zarar gören istinat duvarı güçlendiriliyor (2)
Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.
Başkentte bir inşaatın temel çalışması sırasında zarar gören istinat duvarının topuk dolgusuyla güçlendirilmesi için çalışma başlatıldı.
Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren