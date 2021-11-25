İnşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de inşaat bekçisi Kemal Altuntaş (60), şantiye alanında ölü bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Zembil Sokak'ta inşaat alanında meydana geldi. İnşaat işçileri, bekçilik yapan Kemal Altuntaş'ı yerinde bulamayınca çevreye baktı. Altuntaş'ı şantiye alanında hareketsiz yattığını gören işçiler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Altuntaş'ın öldüğünü belirledi. Kalp krizinden öldüğü tahmin edilen Altuntaş'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.