İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
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İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

KAYSERİ'de 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitede bekçilik yapan İhsan Boz (47), kulübenin içerisinde ölü olarak bulundu.

İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
25.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:00

KAYSERİ'de 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitede bekçilik yapan İhsan Boz (47), kulübenin içerisinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Bağdat Caddesi'ndeki 3 bloktan oluşan inşaat halindeki sitede meydana geldi. Yapımı devam edeni inşaatta bekçilik yapan İhsan Boz'dan haber alamayan ailesi, çalıştığı yere geldi. Ailesi, bekçi kulübesi içerisinde Boz'u hareketsiz olarak buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Boz'un kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmiş olabileceği belirtilirken, cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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