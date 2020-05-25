İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu
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İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu.

25.05.2020 17:39 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:43

İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan kentsel dönüşüm inşaatında bekçilik yapan İ.B.'den bir süredir haber alamayan yakınları, inşaata geldi. İ.B.'yi kulübesinde hareketsiz gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde İ.B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kulübede inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından İ.B.nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaat bekçisi kulübede ölü bulundu

Kaynak: İHA

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