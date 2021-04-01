İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi
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İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | 3. Sayfa

İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi Arnavutköy'de bir inşaattan hafriyat almaya gelen kamyon, devrildi.

İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir inşaattan hafriyat almaya gelen kamyon, devrildi. Olay nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesi 23 Nisan Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaat alanından hafriyat almaya gelen hafriyat kamyonu, yükleme yapıldığı sırada devrildi. Devrilen hafriyat kamyonu dolayısıyla 23 Nisan Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Cadde üzerindeki molozların şantiye alanından çağrılan iş makineleri ile toplanması sonrasında cadde yeniden trafiğe açıldı.

Cadde üzerinde esnaf olan ve kaza anını gören Tayfun Bilir, "Buradan hafriyat aldığı esnada dengesini kaybetti ve devrildi. Tam o esnada yoldan bir minibüs geçiyordu onun kurtulması şans eseri oldu. Kaza da yaralanan olmaması bizi sevindirdi" şeklinde konuştu.

İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi
İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi
İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi
İnşaat alanından hafriyat alan kamyon devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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