İnşaat alanındaki istinat duvarı çöktü

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde inşaat alanındaki istinat duvarı çöktü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatın istinat duvarında, inşaat alanına doğru çökme meydana geldi.

Çökme sonucu yolun bir kısmı inşaat alanına doğru göçerken, bu alanın içinde kalan aydınlatma direği eğildi, bazı çöp konteynerleri de zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çökmenin yaşandığı alana güvenlik şeridi çekerken, Büyükçekmece Belediyesi ekipleri de alanı demir bariyerlerle kapattı.