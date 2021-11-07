İnşaat alanında çökme: 1 yaralı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bir inşaatta meydana gelen çökme sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Delialuşağı Mahallesi'nde bir inşaatta çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri ise inşaat çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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