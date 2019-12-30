İnşaat alanında bizans yapısı bulundu
Haberler » Güncel » İnşaat alanında bizans yapısı bulundu - Haber

İnşaat alanında bizans yapısı bulundu

İnşaat alanında Bizans yapısı bulunduİZMİT'te bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı.

30.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:45
İnşaat alanında bizans yapısı bulundu

İnşaat alanında Bizans yapısı bulundu

'te bir inşaat alanında yapılan kazılarda tarihi duvarlara rastlandı. Müze müdürlüğü ekipleri inşaat çalışmalarını durdurdu.

Cedit Mahallesi Tepeli Sokak'taki bir inşaatta yapılan kazıda tarihi olduğu düşünülen bir duvara rastlanıldı. İşçilerin vermesi üzerine bölgeye gelen Kocaeli Müze Müdürlüğü görevlileri, yaptıkları inceleme sonrasında inşaatın durdurularak alanın mühürlenmesine karar verdi. Bölgenin 3. derece SİT alanı olması sebebiyle yapılan sondaj çalışmasında yer altında Bizans dönemine ait bir yapının olabileceği tespit edildi. Bunun üzerine müze müdürlüğü görevlileri tarafından rapor hazırlanarak Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na gönderildi. Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nun vereceği kararın ardından yapının ortaya çıkarılması için çalışmaların başlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İnşaat alanında bizans yapısı bulundu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler