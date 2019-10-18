İnovatif Gençlik Kulübü'nden "Kars'ı Tanıyalım, Tanıtalım" Sergisi
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İnovatif Gençlik Kulübü, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Kars'ı fotoğraflarla tanıtıyor.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İnovatif Gençlik Kulübü, yeni kayıt yaptıran öğrencilere Kars'ı fotoğraflarla tanıtıyor.
İnovatif Gençlik Kulübü, kenti tanıtmak ve bilgi vermek amacıyla kampus içerisinde "Kars'ı Tanıyalım, Tanıtalım" sergisi açtı.
Bu yıl 2'incisi düzenlenen sergide üniversite öğrencilerine, Kars'ta bulunan tarihi yapılar ve kültürel mekanlar hakkında bilgiler verildi.
Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Kars'ın fotoğraflarının bulunduğu sergi, yoğun ilgi gördü. - KARS