Son dakika haberleri: İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Selçuk Bayraktar
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Son dakika haberleri: İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Selçuk Bayraktar

03.11.2020 22:49 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:13

Son dakika haberi: Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Akıncı'yı ilk uçuşuna hazırlamak için sabahlara kadar çalıştığımız dönemde içimizdeki kadın mühendislerimizin işlere daha titiz ve dört elle sarıldığına şahit oldum.

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Akıncı'yı ilk uçuşuna hazırlamak için sabahlara kadar çalıştığımız dönemde içimizdeki kadın mühendislerimizin işlere daha titiz ve dört elle sarıldığına şahit oldum. Daha mükemmeliyetçi ve daha sistematik davrandıklarını gözlemledim." dedi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından online olarak düzenlenen İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni kapsamında "Geleceğin Başlangıç Noktası: Türkiye'de Kadın Girişimciler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Bayraktar, Baykar'da her ne kadar erkeklerden daha az da olsa kadın mühendislerin bulunduğunu, kas gücü gerektirmeyen işlerde başarıya ulaşmanın en önemli unsurunun "inanç" olduğunu söyledi.

Bunu 15 yıldır gerçekleştirdiği çalışmalarda, yurt dışında sürdürdüğü faaliyetlerde daha iyi gözlediğini dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019'un sonunda Akıncı'yı ilk uçuşuna hazırlamak için sabahlara kadar çalıştığımız dönemde içimizdeki kadın mühendislerimizin işlere daha titiz ve dört elle sarıldığına şahit oldum. Daha mükemmeliyetçi ve daha sistematik davrandıklarını gözlemledim. Yaptıkları işlere sadece maddi katkı değil duygu ve mana alemlerinden de bir şeyler kattıklarını gördüm."

Bayraktar, kadın mühendislerin yapılan işi sürükleyecek motivasyona her daim sahip olduklarını anlattı.

"Kız öğrencilerin her alanda azimlerini ve gayretlerini gözlemliyorum"

Selçuk Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi hedefiyle yaptıkları en önemli faaliyetleri Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı çatısı altında yürüttüklerini belirterek, bu alanda imza atılan önemli işlerden, kendi alanında dünyanın en büyüğü olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'ten, öğrencilere teknoloji eğitimi verilen Dene Yap Teknoloji Atölyeleri'nden bahsetti.

Bu yıl TEKNOFEST'e başvuran 100 bin yarışmacının 30 binini kızların oluştuğunu dile getiren Bayraktar, "Finale kalmaya hak kazanan ve dereceye girenlerin başarı oranları da aynı oluyor. Yani erkeklerin 10'da biri başarılı oluyorsa kızların da 10'da biri başarılı oluyor. Yani daha fazla kızımız yarışmalara başvursa sayı eşitlenecek." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır'ın daha önceki bir TEKNOFEST etkinliğinde "Artık roket yapmayana kız verilmeyecek" şeklindeki esprili ifadesini hatırlatan Bayraktar, "Ancak TEKNOFEST'te kızlarımız bu ifadeyi değiştirecek işlere imza attılar. Bir sonraki TEKNOFEST'te biz bu ifadeyi 'Gördük ki kızlarımız erkeklerden daha iyi roket yapıyorlar' diyerek düzeltmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Bayraktar, Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanan 6 bine yakın öğrenciden 2 binini kızların oluşturduğunu belirterek, kızların her alanda çok çalıştıklarını, azimlerini ve gayretlerini devamlı gözlemlediğini bildirdi.

"Kız öğrencilerimize pozitif ayrımcılık oluşturmalıyız"

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bayraktar, kız öğrencilere daha fazla fırsat verilmesi gerektiğini belirterek, tamamen objektif kriterlere bağlı olarak öğrencileri seçtikleri için T3'ü kurarken akıllarına ilk genel konulardan birisinin dezavantajlı gruplar olduğunu söyledi.

Dezavantajlı grupların eğitimlere kolaylıkla ulaşabilmesini istediklerini kaydeden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi sayılara baktığımızda tekrar ilk defa gündeme geliyor. Kız öğrencilerimize sanki pozitif ayrımcılık yapmamız gerektiği hissi oluştu. Yapacağımız ilk mütevelli heyeti toplantısında da bunu içimizdeki arkadaşlarla ayrıca paylaşmayı düşünüyorum. Biz kız babası olarak çevremizdeki kadınların dokundukları her alanda hayatımızı güzellştirdiğini hep gördüm, her gün de şahit olmaya devam ediyorum. İnanıyorum ki; kadınlarımız güçlendikçe ailelerimiz de güçlenecek."

Son dakika haberleri: İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Selçuk Bayraktar
Son dakika haberleri: İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Selçuk Bayraktar
Son dakika haberleri: İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Selçuk Bayraktar
Son dakika haberleri: İnovasyonda Kadın 5. Girişimcilik Kampı Ödül Töreni - Selçuk Bayraktar

Kaynak: Anadolu Ajansı

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