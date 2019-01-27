İnovasyonda Kadın 4. Girişimcilik Kampı Kapanış Töreni

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de son yıllarda kadınların karar alma süreçlerine katılımının arttığını belirterek, "Kadınların karar sürecinde yer aldığı ve yönetici olduğu oran ne kadar artarsa Türkiye olarak verimliliğimiz ve gelir düzeyimiz o oranda artacaktır." dedi.

Pekcan, KADEM ve TÜBİTAK Marmara Teknokent'in (MARTEK) iş birliğiyle hayata geçirilen İnovasyonda Kadın Projesi 4. Girişimcilik Kampı kapanış ve sertifika töreninde konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de ekonomik kalkınmanın ve kadınların güçlendirilmesinin yolunun girişimcilikten geçtiğini hatırlatan Pekcan, kadınların 15 yıl öncesine göre ekonominin daha çok içinde olduğunu ifade ederek, "(Kadınların) 2006 yılında iş gücüne katılma oranı yüzde 24,9 iken, 2018 yılı ekim ayında yüzde 34,8... Bu, dünya ortalamasının çok altında ama ben bundan hiç üzülmüyorum. Aksine çok motive oluyorum, demek ki kullanılmamış, harika bir potansiyelimiz var bizim. Dünya ortalamasına yetiştiğimiz zaman kimse bizi tutamayacak demektir." ifadelerini kullandı.

Pekcan, Türkiye'de erkeklerin iş gücüne katılım oranının yüzde 73'lerle dünya seviyesinde olduğunu belirten Pekcan, önümüzdeki 10 yılda kadının iş gücüne katılmasının gelişmiş Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi yüzde 60'lar seviyesine çıkmasını beklediklerini kaydetti.

"Küresel ekonomi bir dönüşüm sürecinden geçiyor"

İş dünyasında kadınların karar alma süreçlerinde etkin yer aldığı şirketlerde verimlilik ve karlılığın yüksek çıktığını vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Kuzey Avrupa ülkelerinde karar alma süreçlerinde kadınlar daha etkin yer almakta ve bu ülkelerin zenginliği, refah seviyesi, kurumsal gelir düzeyi diğerlerine göre daha fazla artmaktadır. Türkiye ekonomisine de kadınlarımızın desteği arttıkça Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselmesi çok daha kolay olacaktır.

Küresel ekonomi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yeni bir dünya kuruluyor. E-ticaret, gen teknolojisi, yapay zeka... 21. yüzyılın teknolojileri dünya ekonomisini baştan sona dönüştürmekte. Bu yeni dönemde iyi yetiştirilmiş genç kızlarımızın, genç kadınlarımızın küresel öncüler olarak Türkiye ekonomisinin dönüşümüne büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Ticaret Bakanlığı olarak tüm politikalarımızı ve faaliyetlerimizi 21. yüzyılın büyük teknoloji dönüşümlerini yakalamak ve kadınlarımızı ön plana çıkarmak üzere tasarlıyoruz."

"Ticaret ateşelerimizi daha ön planda göreceğiz"

Pekcan, göreve geldikleri günden bu yana ticarete bütüncül olarak bakıp çok daha hızlı ve etkin kararlar aldıklarını dile getirerek, yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle yeniden yapılanma süreci geçirdiklerini söyledi.

Bakanlığa Ticari Araştırmalar Genel Müdürlüğü ve Yurt Dışı Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü birimlerini kuracaklarını açıklayan Pekcan, "Artık ticaret ateşelerimizi daha ön planda, daha etkin ve iş insanımızın önünü daha fazla açacak motivasyonda göreceğiz inşallah yeni dönemde. Bunun dışında iki tane de yeni daire başkanlığı kurduk, İhracat Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde. Bunlardan bir tanesi Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni nesil Teknolojiler Daire Başkanlığı... Blockchain uygulamasını da bu daire başkanlığı altında yürütüyoruz. Öbürü de Kadın ve Genç Girişimciler Daire Başkanlığı'mız." bilgilerini verdi.

Bakanlığın ilgili birimleriyle beraber girişimcilerle proaktif olarak iletişim kurarak çalışmalar yaptığını anlatan Pekcan, inovasyon, ihracat ve girişimcilik konusunda da eğitimler verdiklerini söyledi.

"Hala alacağımız çok yol var"

Kadınların iş gücüne sadece hizmet sektöründe değil, daha katma değerli mesleklerde de katılmasına önem verdiklerini ifade eden Pekcan, şöyle konuştu:

"Son 15 yılda kadın yönetici sayısında ciddi bir artış gözükmektedir. Türkiye'deki toplam yönetici sayısı 6 milyon 101 bin. Bunun yüzde 15,6'sı kadın. Demek ki hala alacağımız çok yol var. Kadınların karar sürecinde yer aldığı ve yönetici olduğu oran ne kadar artarsa Türkiye olarak verimliliğimiz ve gelir düzeyimiz o oranda artacaktır. Ama 2003 yılında bu yüzde 15,6 olan oran sadece yüzde 6,2 imiş. Türk halkının hak ettiği gibi yüksek gelir düzeyine ancak böyle ulaşabileceğine inanıyorum."

Pekcan, ihracat kültürünü tabana yayan çalışmalarının da etkisiyle son yıllarda kadın girişimciliğinde önemli artışlar olduğunu ifade ederek, desteklerin artarak süreceğini söyledi.

Kadın girişimcilerin ihracat konusunda eğitilmesi için çeşitli eğitim programlar üzerinde çalıştıklarını anlatan Pekcan, "Türk kadın girişimcisini marka yapmak için hep beraber çalışacağız. Dünyada ülkemizin önde gelen ekonomiler arasında yer alması için birlikte daha fazla çalışmamız gerektiği ortada. Türkiye'de hukuk, tıp, akademi ve finans dünyasında kadınlar çoğunlukta yer almaktadır. Bu ortalama Avrupa ortalamasını geçmiş durumdadır hatta bu sektörlerde. Teknolojide de bu ortalamayı yakalayacağımızı ve geçeceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA