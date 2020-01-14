İnovasyon ve Tasarım Merkezi Projesi için restorasyon başladı

14.01.2020 18:04 | Son Güncelleme: 14.01.2020 18:04

Artuklu Belediyesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde başlatılan İnovasyon ve Tasarım Merkezi Projesi kapsamında restorasyon başladı.

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, amaçlarının eskiyi unutturmadan gelecek nesillere taşımak olduğunu belirtti.

İlçe sorunlarını bitirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Tutaşı, a hız vermeden devam ettiklerini ifade eden Tutaşı, bütün birimlerin fedakarca çalıştığını söyledi.

Tarih kokan ilçenin atmosferini korumak ve geleceğe taşımak için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tutaşı, şöyle dediİ:

"Bu konuda hayata geçireceğimiz projelerden birisi de DİKA ile işbirliğinde gerçekleştireceğimiz İnovasyon ve Tasarım Merkezi Projesidir. Projenin en önemli ayaklarından birisi olan bina restorasyonuna da başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Proje ile geleneksel ürünlerimizi canlandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş mesleklerimizi yaşatmak istedik. Merkezimizde 15 aktif atölye bu amaca hizmet edecek. Ayrıca modern teknikleri de geçmişle harmanlayacağız. Projede katkısı olan DİKA'ya teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA