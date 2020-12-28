İnovaLİG Şampiyonu ikinci kez HAVELSAN
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İnovaLİG Şampiyonu ikinci kez HAVELSAN

28.12.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:49
İnovaLİG Şampiyonu ikinci kez HAVELSAN

Türk savunma sanayinin ilk ve tek açık inovasyon merkezi olan Yıldız Açık İnovasyon Merkezini kuran HAVELSAN, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovaLİG Ödüllerinde İnovasyon Kaynakları kategorisinde şampiyon oldu.

Türk savunma sanayinin ilk ve tek açık inovasyon merkezi olan Yıldız Açık İnovasyon Merkezini kuran HAVELSAN, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen İnovaLİG Ödüllerinde İnovasyon Kaynakları kategorisinde şampiyon oldu.

Geçtiğimiz yıl da aynı kategoride şampiyon olan HAVELSAN, tüm kategorilerde üst üste 2 kez şampiyon olan ilk ve tek şirket olma unvanını da elde etti. HAVELSAN'ın ödülünü, Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Karakaş aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından gerçekleştirilen İnovaLİG; IMP3rove Academy'nin yürüttüğü Avrupa'da 17 ülkede uygulanan IMP3rove metodolojisine dayanan bir kurguyla, Türkiye'deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak yılın inovasyon liderleri belirleniyor.

İnovasyon yönetiminin olumlu etkisini artırabilecek faktörlerin ve kaynakların etkinliğinin değerlendirildiği İnovasyon Kaynakları kategorisinde elde ettikleri şampiyonluk için değerlendirme yapan HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, şunları söyledi:

"2016 yılından beri katıldığımız İnovaLİG'te 4 yılda iki şampiyonluk kazandık. İnovasyon Kaynakları kategorisinde üst üste ikinci kez şampiyon olarak tüm kategorilerde üst üste şampiyon olan ilk ve tek şirket olduk. HAVELSAN'ın teknoloji alanında inovasyona ne kadar önem verdiğini de bu ödüllerle bir kez daha gösterdik."

2019 İnovaLİG için başvuran 5000'in üzerinde firmanın değerlendirildiğini belirten Nacar, "IMP3rove metodolojisi ile Türkiye İnovasyon Karnesi çıkarıldı. HAVELSAN İnovasyon Yönetimi çalışmalarıyla yüz üzerinden 81 puan aldı. Bu puanla genel ortalamanın ve 'Büyüme Şampiyonu' olarak ifade edilen ilk 250 firmanın ortalamasının çok üzerinde yer aldık" şeklinde konuştu.

ODTÜ BİM Cozone'da faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN Yıldız Açık İnovasyon Merkezine, çevrim içi olarak da "www.yildiz.havelsan.com.tr" adresinden ulaşılabiliyor. - ANKARA

İnovaLİG Şampiyonu ikinci kez HAVELSAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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