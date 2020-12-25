İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları

Şirketlerin projelerini sunması

Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovaLİG ödül töreni İSTANBUL - Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi. Ödül törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı