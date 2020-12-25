İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları
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İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları

25.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:36

Şirketlerin projelerini sunması Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovaLİG ödül töreni İSTANBUL - Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi.

Şirketlerin projelerini sunması

Türkiye İnovasyon Haftası ve İnovaLİG ödül töreni İSTANBUL - Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni İstanbul'da düzenlendi. Ödül törenine, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle katıldı.

İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları
İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları
İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları
İnovaLİG 2019 Şampiyonları Ödül Töreni - Şirketlerin sunumları

Kaynak: Anadolu Ajansı

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