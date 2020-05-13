İnönü Üniversitesinde "immün PRP" çalışması başlatıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnönü Üniversitesinde "immün PRP" çalışması başlatıldı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak "immün PRP" çalışmasına başladıklarını bildirdi.

İnönü Üniversitesinde
13.05.2020 11:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:18

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak "immün PRP" çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Türkiye'de ilk kez immün plazma tedavisi uygulanan yer olan Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni bir çalışmaya başlandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Kovid-19 hastalarında ilk olarak immün plazma tedavisini İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimizde 5 Nisan'da başlattık. Plazma tedavisi verdiğimiz yoğun bakımda yatan ağır hastamızı şifa ile taburcu ettik. Birçok hastanede plazma tedavisi devam ediyor. Biz şimdi de 'İmmün PRP' çalışmasını Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt hocamızın başkanlığında başlattık." ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da "Kovid-19 hastalığında 'immün plazma' ve yine bir ilk olan 'immün PRP' çalışmamız Sağlık Bakanlığı tarafından Bilimsel Araştırma Projesi olarak da onaylandı. İki projenin de etik kurul onayı alındı. 'İmmün PRP' hastalarımızda kullanmak için hazırlandı. 'İmmün plazma' ve 'immün PRP' tedavisinin hastalarımıza ulaştırılmasında sonsuz desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Ahmet Kızılay'a ve Başhekimimiz Prof. Dr. Ali Beytur'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk immün plazma donörüne plaket

İnönü Üniversitesi tarafından, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşup yaptığı bağışla Türkiye'nin ilk immün plazma donörü olan Gıyaseddin Bakır'a da plaket verildi.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezinde Kovid-19 tanısıyla tedavi altına alınan 46 yaşındaki Gıyaseddin Bakır, sağlığına kavuştuktan sonra merkeze ilk immün plazma bağışını yaparak bir ilke imza atmıştı.

Bağışıyla Türkiye'de yapılan ilk immün plazma nakline vesile olan Bakır, 56 yaşındaki Abidin Aybar'ın Kovid-19'u yenmesine de katkı sağladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı Haber
Mısır'da inşa edilen Kral Abdullah Köprüsü, evlerin balkonlarına dayandı
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti Haber
Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker görüşmesinin detayları netleşti
FBI 'yanlışlıkla' 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı Haber
FBI "yanlışlıkla" 11 Eylül saldırısı şüphelisi Suudi yetkilinin ismini paylaştı
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun Haber
Oyuncu Gonca Vuslateri'den kamerayı açık unutarak kız öğrencileri hakkında konuşan dekana tepki: Yazıklar olsun
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Komutanın miğferle başına vurmasıyla ölen ere, şehitlik unvanı verildi
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Verilen süre doldu! Ekipler, yıkım için Yılmaz Özdil'in villasında
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Bucak'ta dün çalışmaya başlayan bir berberde koronavirüs tespit edilince ilçede alarm verildi
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti
Zonguldak'ta bir aileyi korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Zonguldak'ta bir aileyi korkutan sesin kaynağı 6 baykuş yavrusu çıktı
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Alman efsane Klinsmann, Almanya Bundesliga'nın başlatılma kararının doğru olduğunu savunuyor
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
Dünya Sağlık Örgütü, Trump'ın virüsle ilgili uyarıları dinlemediğini ve tehdidi küçümsediğini söyledi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
İdlib'deki göçmen kampında 50 Suriyeli zehirlendi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, koronavirüse yakalandı
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı...
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
Gürbulak'ta masum sivilleri katleden teröristlerden ikisi daha öldürüldü, toplam sayı 5 oldu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Cami imamı, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürecek uygulamayı başlattı
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Meteoroloji, Antalya'da pazar günü hava sıcaklığının 38 dereceye çıkmasını bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Berat Albayrak Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Sinem Kobal Serdar Ortaç Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Survivor
Şu an buradasınız: İnönü Üniversitesinde "immün PRP" çalışması başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 12:28:54. #1.15#
title