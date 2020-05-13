İnönü Üniversitesinde "immün PRP" çalışması başlatıldı İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak "immün PRP" çalışmasına başladıklarını bildirdi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılacak "immün PRP" çalışmasına başladıklarını bildirdi.

Türkiye'de ilk kez immün plazma tedavisi uygulanan yer olan Turgut Özal Tıp Merkezinde yeni bir çalışmaya başlandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizde Kovid-19 hastalarında ilk olarak immün plazma tedavisini İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezimizde 5 Nisan'da başlattık. Plazma tedavisi verdiğimiz yoğun bakımda yatan ağır hastamızı şifa ile taburcu ettik. Birçok hastanede plazma tedavisi devam ediyor. Biz şimdi de 'İmmün PRP' çalışmasını Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt hocamızın başkanlığında başlattık." ifadelerini kullandı.

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt da "Kovid-19 hastalığında 'immün plazma' ve yine bir ilk olan 'immün PRP' çalışmamız Sağlık Bakanlığı tarafından Bilimsel Araştırma Projesi olarak da onaylandı. İki projenin de etik kurul onayı alındı. 'İmmün PRP' hastalarımızda kullanmak için hazırlandı. 'İmmün plazma' ve 'immün PRP' tedavisinin hastalarımıza ulaştırılmasında sonsuz desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Ahmet Kızılay'a ve Başhekimimiz Prof. Dr. Ali Beytur'a teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk immün plazma donörüne plaket

İnönü Üniversitesi tarafından, Kovid-19 tedavisinin ardından sağlığına kavuşup yaptığı bağışla Türkiye'nin ilk immün plazma donörü olan Gıyaseddin Bakır'a da plaket verildi.

Üniversiteye bağlı Turgut Özal Tıp Merkezinde Kovid-19 tanısıyla tedavi altına alınan 46 yaşındaki Gıyaseddin Bakır, sağlığına kavuştuktan sonra merkeze ilk immün plazma bağışını yaparak bir ilke imza atmıştı.

Bağışıyla Türkiye'de yapılan ilk immün plazma nakline vesile olan Bakır, 56 yaşındaki Abidin Aybar'ın Kovid-19'u yenmesine de katkı sağladı.

Kaynak: AA