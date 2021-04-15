İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli doktora saldırıya kınama
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İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli doktora saldırıya kınama

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli doktora saldırıya kınama
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Sağlık

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli doktora saldırıda bulunulduğu ifade edildi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde görevli doktora saldırıda bulunulduğu ifade edildi.

Turgut Özal Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, İç Hastalıkları Polikliniğinde görevli doktora bir hasta yakını tarafından yapılan saldırının şiddetle kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Toplumun sağlığı için bu zor günlerde mesai kavramı olmaksızın cansiperane çalışan sağlık personelimize destek olunacağı yerde bu tarz, hiçbir şekilde kabul edilmeyecek hareketler bizleri üzmektedir. Konunun takipçisi olacağımızı ve hukuki alanda her türlü destek sağlayacağımızı belirtir, mesai arkadaşımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi İç Hastalıkları Polikliniği'nde görev yapan asistan doktora hasta yakını tarafında yapılan saldırıyı kınadığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Toplum sağlığı için görevlerini büyük bir özveri ve fedakarca yapan sağlık çalışanlarımızın şiddete maruz kalması bizler için kabul edilemez bir durumdur. Milletçe zor günler geçirdiğimiz bu dönemde ahlaki değerlerimizle örtüşmeyen bu tür olayların ve her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu belirtiyor, bu tür çirkin olayların bir daha yaşanmaması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Doktor arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Polikliniğe gelen bir kişinin öncelik isteyip asistan doktora silah gösterdiği, bu nedenle beyaz kod uyarısı verildiği ve karşılıklı iki tarafın şikayetçi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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