İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi
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İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi.

05.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:49
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi akredite edildi

Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından akredite edildi.


UTEAK Genel Kurulu'nun toplantısında, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Türkçe ve İngilizce programlarının Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları'nın tümünü karşıladığına karar verilerek, mezuniyet öncesi eğitimi 6 yıllığına akredite edildi.


İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilen tıp fakültelerinden biri olurken İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'da yaptığı açıklamada "Tıp Fakültemizin Türkçe ve İngilizce programları Ulusal Tıp Eğitimi Temel Standartları'nın hepsini karşılayarak, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından 6 yıllığına akredite edildi" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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