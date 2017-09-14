İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine Prof. Dr. Rıfat Güneş Atandı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına vekaleten Prof. Dr. Rıfat Güneş atandı.



Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmesiyle dekan olarak vekaleten göreve başlayan Güneş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İnönü Üniversitesinde 34 yıldır görev yaptığını, 21 Ağustos itibariyle de Spor Bilimleri Fakültesine vekaleten Dekan olarak atandığını söyledi. Dekan Güneş, İnönü Üniversitesinde ilk olarak Eğitim Fakültesi bünyesinde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünün kurulduğunu anımsatarak, "1998 yılında burası Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu oldu. Yaklaşık 20 senelik bir altyapısı var. Beden Eğitimi Öğretmenliği, Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerimiz var. Toplam 868 öğrencisi mevcut olan bir fakülteyiz. Çok temiz bir geçmişi olan fakültemiz yetenekle öğrenci kabul ediyor. Bu yetenek sınavları temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor. Bu yapılan sınavlarda Türkiye'de en problemsiz ve en güzel yapan ilk üç birimden biriyiz. Burada yetişen öğrencilerimizin Türkiye de görev yaptıkları yerlerde çok güzel bir şekilde bizi temsil ediyorlar ve biz bunlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Fakültede başarılı çalışmalara imza atan akademik ve idari personele teşekkür eden Dekan Güneş, "Yüksekokulda o kadar güzel işler yapmışlar ki rektörümüz bu yüksekokulun fakülteye dönüşebileceğine inanmış ve senatomuz bu yaz dönemi içerisinde fakülteye dönüştürülmesi için de bir karar almış. Sonra rektörümüzün girişimiyle İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüş. Burada gerçekten rektör beyin emeği çok büyüktür. Biz fakültemizde birçok şey yapmak istiyoruz. Gerek bölgede gerek Türkiye'de gerek ilimizde gerek Beden Eğitimi Öğretmenliği gerek Spor Yöneticiliği gerek Antrenörlük Eğitimi ve en önemlisi Engelliler Egzersiz ve Spor Eğitimi bölümünde faaliyetlerimizi yürütmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Dekan Güneş, farklı projelerle bölge halkına hizmet vermek istediklerini kaydederek, "Daha iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Fakültemizde 4 doçent, 7 yardımcı doçent, öğretim görevlisi ve okutmanlar olmak üzere 21 arkadaşımız görev yapmaktadır. Fakültemizin üniversitenin güzide bölümlerinden birisi olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu. - MALATYA