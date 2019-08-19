19.08.2019 22:20

İnönü Mağarası'nda kemik kalıntılarındaki DNA'lar incelenecek

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Belediye tarafından yapılan gezi sonrasında Bülent Ecevit Üniversitesi'nin (BEÜ) davetlisi olarak kente gelen Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Benjamin Arburckle, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti. İlçeye bağlı Alacabük köyü İnderesi mevkisinde bulunan İnönü Mağarası'nda elde edilen kemik kalıntılarında DNA incelemesi yapılacağı ifade edildi.

Belediye binasında heyet ile yapılan basın toplantısında konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Alacabük köyü İnderesi mevkisinde bulunan İnönü Mağarası'nda bir takım tarihi vesikaların ortaya çıktığını ve mağarada elde edilen kemik kalıntılarında DNA incelemesi yapılacağını, çalışmaların Avrupa ve dünyada ses getirmeye başladığını söyledi. Halil Posbıyık, Hayvan kalıntılıları üzerinde inceleme yapan ve dünyada 5 kişiden biri olan Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Arburckle'ın 2 hafta ilçede kalacağını kaydetti.

Tercüman aracılığıyla konuşma yapan Arburckle, mağaradaki kalıntılarla ilgili incelemelerine başladığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu insanların neler yediği, avcı, çoban veya çiftçi olmaları ile ilgili gelişmeler, onların yaşam biçimleri, bu yaşam biçimlerinde hareketlilikleri, bu kalıntıların dünyanın hangi bölgeleri ile ilişkilerini aydınlatmak istiyoruz yine İnönü Mağarası'ndaki hayvan buluntuları üzerine bir çalışma yürüteceğiz. Burada yerel domuzlar var, hem etleri hem de yağları için kullanılmış. Meşe ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlarda sürü olarak dolaştırılmış, bunlar şaşırtıcı bulgular. Yine yerel keçiler var, etleri ve kılları için kullanılmış. Yerel sığırlar var yine enteresan şaşırtan koyun kalıntısı bulamadık. Koyun Yünü yerine keçi kıllarının kullanılarak iplik haline getirildiği sonucu ortaya çıkıyor. Bizi şaşırtan konu buradaki çok fazla vahşi hayvan çeşitliliğinin de olması. Karaca, Kızıl geyik kalıntıları bulduk. Ayı, leopar, vaşaklar, vahşi kediler, sansarlar ve tilkiler gibi birçok etçi kalıntılarına ulaştık. Bu hayvanların da kürkleri için avlandıklarını düşünüyoruz. Kalıntılarını bulduğumuz kuş, kara kaplumbağası ve balık gibi hayvanları ya burada yaşayan insanlar denizden tutup gelmişler ya da deniz kenarında yaşayan insanlarla bağlantı kurmuşlar. Burada bulunanları laboratuvarlarımızda araştırmaya başlayacağız. Kemiklerin DNA'larından tanımlamaya çalışacağız, türlerini anlayacağız. Buradaki hayvanların Avrupa ve Asya'daki hayvanlarla bir bağının olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

Ziyarette, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Ayşegül Erden ile BEÜ Arkeoloji Bölümü Kazı ekibinden Ali Güney de yer aldı.

Kaynak: DHA