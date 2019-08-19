İnönü Mağarası'nda kazı çalışmaları

19.08.2019 18:32

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki İnönü Mağarası'nda yürütülen kazı çalışmalarında vahşi hayvan kalıntıları bulundu.

Ereğli Müze Müdürlüğü, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Arkeoloji Bölümü ve Ereğli Belediyesi iş birliğiyle oluşturulan ekip, ilçeye bağlı Çaylıoğlu ve Alacabük köyleri arasında kalan İndere mevkisindeki mağarada kazı çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak BEÜ'nün davetlisi olarak ilçeye gelen Harvard Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Benjamin Arbuckle, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, BEÜ Arkeoloji ve Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlilerinin katıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, İnönü Mağarası ve çevresinde tarih öncesi ve erken tarih dönemlerinde kültür, ekonomi ve yaşama ilişkin araştırmalar yürütüldüğünü söyledi.

Arbuckle, İnönü Mağarası'nda hayvan kalıntılarına ulaşıldığını, bunlarla ilgili de bir çalışma yapılacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yerli ve vahşi hayvanlarla ilgili İnönü Mağarası'ndaki kalıntılarda çeşitli bilgilere ulaştık. Bizi şaşırtan konu burada çok fazla vahşi hayvan çeşitliliğinin de olması. Karaca ve kızıl geyik kalıntıları bulundu. Geyikler etleri ve boynuzlarıyla da eşya yapımı için kullanılmış. Burada büyük bir sürpriz de çok sayıda yaban domuzu ve yaban sığırı kalıntıları bulundu. Bunlar mağaradaki insanlar tarafından avlanmışlar. Birçok etçinin kalıntılarına ulaşıldı. Bunlar arasında ayı, leopar, vaşak, vahşi kediler, sansar ve tilki de var. Bu hayvanların da kürkleri için avlandıklarını düşünüyoruz.

Sonuç olarak bizi şaşırtan bir konu bu alanda kuş, kara kaplumbağası ve balık kalıntılarının da bulunması. Bu bulgularla laboratuarlarımızda araştırmaya başlayacağız. Kemiklerin DNA'larından tanımlamaya çalışacağız, türlerini anlayacağız. Buradaki hayvanların Avrupa ve Asya'daki hayvanlarla bir bağının olup olmadığını anlamaya çalışacağız."

Arbuckle, İnönü Mağarası'na ilk kez geldiğini belirterek, "Burada yaptığımız araştırmalar bize bu bölgedeki yeni, çok heyecan verici keşiflerin başlangıcı olacak. Bu bölgedeki tarih öncesi dönemlerin nasıl olduğunu bütün dünya bizimle birlikte izleyecek. İnönü Mağarası, Karadeniz Bölgesi'nde bu derece bulgulara rastlanan ilk yer." diye konuştu.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık da İnönü Mağarası'nda yapılan kazılarda bir takım tarihi vesikalar ortaya çıktığını ifade etti.

Kaynak: AA