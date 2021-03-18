İnönü İletişim'e 3'üncülük ödülü
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İnönü İletişim'e 3'üncülük ödülü

18.03.2021 17:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:29
İnönü İletişim'e 3'üncülük ödülü

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Habibe Ödemiş, "Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti" haberiyle Televizyon Haberi kategorisinde 3'üncülük ödülünü aldı.

Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Habibe Ödemiş, "Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti" haberiyle Televizyon Haberi kategorisinde 3'üncülük ödülünü aldı.

Bu yıl 31'incisi düzenlenen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yarışmasında, esas amacı iletişim alanında eğitim gören gençlerin yeteneklerini geliştirmek olan yarışmanın kazananları belli oldu.

"Yazılı", "Görsel", "İşitsel" ve "İnternet Yayıncılığı" olmak üzere 4 ana kategori ve bunların altında 14 alt kategoride düzenlenen Genç İletişimciler Yarışması'nda 17 üniversiteden 53 öğrencinin toplam 45 projesi ödüle değer görüldü.

İletişim Fakültesi lisans öğrencilerinin 2019-2020 ders yılında yaptıkları çalışmalar ile yarışmaya katıldılar.

Görsel dalda Televizyon Haberi kategorisinde 3'üncülük ödülünü, "Yerli ve Hızlı Corona Virüs Sonuç Kiti" haberiyle Malatya İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Habibe Ödemiş aldı. - MALATYA

İnönü İletişim'e 3'üncülük ödülü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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