İnönü ilçesinde kar tatili
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İnönü ilçesinde kar tatili

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

08.01.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:27
İnönü ilçesinde kar tatili

'in İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.


İnönü ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bugün (8 Ocak ) 1 gün süreyle ara verildi. İnönü ilçe ve köylerinde yaşanan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının artması sonrasında ilçe merkezi ve köylerindeki okullarda 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği öğrenildi. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personeller aynı gün idari izinli sayılacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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