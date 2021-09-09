İnönü'de yol yapım çalışmaları

Eskişehir İnönü Belediyesi yol yapım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi yol yapım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin Yenice Mahallesinde çiftçiler tarafından yoğunlukla kullanılan Sıraca ve Kömürlük mevkiindeki 4 kilometrelik tarla bağlantı yollarında stabilize yol yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

İnönü Yenice mahallesindeki Sıraca ve Kömürlük mevkiindeki tarla bağlantı yollarında yol yapım çalışmalarının tamamlanması sonrasında ulaşımın daha rahat, güvenli ve konforlu olmasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri ve çiftçiler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı