İnönü'de yol yapım çalışmaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnönü'de yol yapım çalışmaları

İnönü'de yol yapım çalışmaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir İnönü Belediyesi yol yapım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi yol yapım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçenin Yenice Mahallesinde çiftçiler tarafından yoğunlukla kullanılan Sıraca ve Kömürlük mevkiindeki 4 kilometrelik tarla bağlantı yollarında stabilize yol yapım çalışmaları tamamlanarak vatandaşların hizmetine açıldı.

İnönü Yenice mahallesindeki Sıraca ve Kömürlük mevkiindeki tarla bağlantı yollarında yol yapım çalışmalarının tamamlanması sonrasında ulaşımın daha rahat, güvenli ve konforlu olmasından memnuniyet duyan ilçe sakinleri ve çiftçiler, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de yol yapım çalışmaları
İnönü'de yol yapım çalışmaları
İnönü'de yol yapım çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Özcan Ersin Tatar Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Serdar Ortaç Şevket Çoruh Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ünal Karaman Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnönü'de yol yapım çalışmaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:35:03. #1.16#

title