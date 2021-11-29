İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor

Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanan Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü Belediyesi tarafından yapımına başlanan Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park projesinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Eskişehir'in tarih, doğa, kültür ve havuzları ile meşhur İnönü ilçesiyle birlikte anılan Yukarı Ilıca Havuz ve Piknik Alanı, İnönü Belediyesi tarafından başlatılan proje ile yeni görünümüne kavuşmak için gün sayıyor. Temel betonları ve istinat duvarları hızla yükselmeye başlayan projeyi yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yaptığı açıklamada, "Yukarı Ilıca Havuz ve Ilıca Park Piknik Alanımızı modern görünümüne kavuşturarak 2022 sezonunda ilçemiz turizmine kazandırmak için gece gündüz çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini yer verdi.

Yılın her mevsimi sabit su sıcaklık değeri ile yıllardır emsallerinin önünde yer alan ve turist akınına uğrayan havuzlardaki yenileme projesi 2022 sezonuna yetiştirileceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor

İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor

İnönü'de vizyon projelerin inşaat çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title