İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak
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İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak

Eskişehir İnönü Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği kapsamında ilçede fidan dağıtımı yapıldı.

Eskişehir İnönü Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği kapsamında ilçede fidan dağıtımı yapıldı.

İnönü Belediyesi Fen İşleri Şantiye Alanında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak ceviz, zerdali ve badem fidanları dağıtıldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen fidan dağıtım etkinliğine ilçe sakinleri yoğun talep gösterdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, katkılarından dolayı Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel'e ve katılımlarından dolayı Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak
İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak
İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak
İnönü'de ücretsiz dağıtılan fidanlar nefes olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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