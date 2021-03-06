İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı
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İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı

06.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:20
İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü ilçesi kavşağında Savaş Ç. idaresindeki 26 GK 071 plakalı otomobil ile servis otobüsü çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Ç. hayatını kaybetti, sürücü Savaş Ç. ise yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı ambulans ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı
İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı
İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı
İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı
İnönü'de trafik kazası, 1 ölü 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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