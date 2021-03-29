İnönü'de tarım arazileri yüksek verimle sulanacak
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İnönü'de tarım arazileri yüksek verimle sulanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İnönü'de tarım arazileri yüksek verimle sulanacak

Eskişehir İnönü ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinde daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Eskişehir İnönü ilçesine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tarım arazilerinde daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanması için başlatılan çalışma sürüyor.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, DSİ 3. Bölge Eskişehir Müdürü Kağan Şan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçeye ait kapalı devre sulama sistemi ile ilgili istişarelerde bulunulan ziyarette, İnönü ilçesi tarım arazilerinin daha az su kaybı ve daha yüksek verimle sulanmasını sağlayacak sistem ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Bozkurt, ilgi ve alakalarından dolayı Şan'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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