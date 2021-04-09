İnönü'de Polis Haftası törenle kutlandı

Eskişehir İnönü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Eskişehir İnönü ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
İnönü Cumhuriyet Meydanında bulunan Atatürk anıtına İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Işıkgör tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam ederken günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı