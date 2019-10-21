İnönü'de Muhtarlar Günü kutlandı

21.10.2019 14:30

Eskişehir'in İnönü ilçesindeki mahalle muhtarları Muhtarlar Günü'nü kutladı.



Eskişehir İnönü İlçesine Bağlı Mahalle muhtarları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve kurum amirlerini katılımı ile 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı. İlçe Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk anıtına mahalle muhtarları adına Esnemez Mahallesi Muhtarı Hamdi Coşkun çelenk sunumu ile başlayan program çelenk sunumunun ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşları için saygı duruşunda bulunulması ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ilçe kurum amirleri ve mahalle muhtarlarının katıldığı tören Esnemez Mahallesi Muhtarı Hamdi Coşkun'un günün anlam ve önemini belirtir konuşması sonrası toplu fotoğraf çekimi ve İnönü Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarının onuruna verilen yemek programı ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA