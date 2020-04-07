İnönü'de maskeler halkın ayağına gidiyor İnönü Belediyesi Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan on altı mahalleye maske dağıtmaya devam ediyor.

İnönü Belediyesi Koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede bulunan on altı mahalleye maske dağıtmaya devam ediyor.

Eskişehir İnönü Belediyesi 13 Mart 2020 tarihinden bugüne Koronavirüs ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; ilçede pazar yerlerinde maske dağıtımının yanı sıra maskeye ulaşamayan mahalle sakinleri için belediye ekipleri tarafından 16 mahalle muhtarlarına maske dağıtıldı. Maske ihtiyaçlarını İnönü Belediyesi tarafından mahalle muhtarlarına verilen maskelerden temin eden ilçe sakinleri belediye tarafından dağıtılan maskelerden dolayı Başkan Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA