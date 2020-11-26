İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor
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İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor

26.11.2020 13:39 | Son Güncelleme: 26.11.2020 13:43
İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'in İnönü ilçesinde de korona virüs denetimlerine devam ediliyor.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda tüm yurtta olduğu gibi Eskişehir'in İnönü ilçesinde de korona virüs denetimlerine devam ediliyor.

İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, muhtarlar ve kurum amirlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen denetimde İnönü Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde tezgah açan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan ilçe sakinleriyle birlikte ilçede toplu kullanılan ve vatandaşlara hizmet veren işletmeler ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimlerde hem vatandaşlar hem de esnaf maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıldı. - ESKİŞEHİR

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İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor
İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor
İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor
İnönü'de korona virüs denetimleri devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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