İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu
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İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

Eskişehir'de gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı İnönü ilçesinde daha sert hissedildi.

06.01.2020 16:23 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:28
İnönü'de kar kalınlığı 40 santimetreyi buldu

'de gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı İnönü ilçesinde daha sert hissedildi.


Eskişehir İnönü ilçesinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte ilçede kar kalınlığı yer yer yaklaşık 40 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ulaşımda zorluk çekmemeleri için İnönü Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilçede kar küreme ve tuzlama çalışması başlatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Eskişehir genelinde kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla etkisini sürdüreceği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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