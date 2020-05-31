İnönü'de kahvehaneler dezenfekte edildi İnönü Belediyesi ilçede kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

İnönü Belediyesi ilçede kahvehane ve çay ocaklarında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılan ve 1 Haziran'dan itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak olan kahvehaneler ve çay ocakları için İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'un talimatları doğrultusunda Belediye ekipleri ilçedeki kahvehane ve çay ocaklarında sterilizasyon ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Korona virüs salgınının ilk gününden itibaren ilaçlama çalışmalarını büyük titizlikle sürdüren İnönü Belediyesi ekipleri dezenfekte çalışmalarına ilçe genelinde ara vermeden devam ediyor.

Dezenfekte çalışmalarından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten kahvehane işletmecileri ve ilçe sakinleri İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA