İnönü'de İki Mahalledeki Kilit Taşı Çalışmaları Devam Ediyor

İnönü ilçesinde kilit taş çalışmaları iki mahallede devam ediyor.

İnönü Belediyesi tarafından belirli bir plan dahilinde yapılan kilit taş çalışmaları ilçeye bağlı iki mahallede aynı anda devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamada; Kümbetakpınar mahallesinde 10 bin metrekarelik kilit taş çalışması devam ederken, aynı anda yeni oluşan Oklubalı mahallesinde 28 bin metrekare kilit taş ve 5 bin 600 metrekarelik bordür çalışmasında da sona yaklaşıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA