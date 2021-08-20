İnönü'de geleneksel Tarla Günü yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnönü'de geleneksel Tarla Günü yapıldı

İnönü'de geleneksel Tarla Günü yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'in İnönü ilçesinde geleneksel hale getirilen 'Tarla Günü' bu yıl Yenice Mahallesi'nde yapıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde geleneksel hale getirilen 'Tarla Günü' bu yıl Yenice Mahallesi'nde yapıldı.

İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 8'ncisi düzenlenen Tarla Günü'ne, Kaymakam Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir İl Tarım Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal, ilçe muhtarları, kurum amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Yenice Mahallesinde düzenlenen Tarla Gününde 20 dekar alanda 14 farklı çeşit ayçiçeği tohumu sergilendi. İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür edilirken, Başkan Bozkurt, tüm çiftçilere hayırlı, bol ve bereketli kazanç dileklerinde bulundu. - ESKİŞEHİR

İnönü'de geleneksel Tarla Günü yapıldı
İnönü'de geleneksel Tarla Günü yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Kerem Ali Sürekli
Magazin Ebru Şallı Cimilli İbo Hande Erçel Davut Güloğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Lionel Messi Alex Teixeira Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İnönü'de geleneksel Tarla Günü yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 14:53:31. #1.16#

title