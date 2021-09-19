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İnönü'de "Gaziler Günü" töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
İnönü'de

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İnönü Kaymakamlığı tarafından '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, İnönü Kaymakamlığı tarafından ' 19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İnönü İlçesi Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda İnönü Kaymakamı Kaymakam Vekili Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ve İnönü Belediye Başkan Vekili Serhat Hamamcı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Günün anlam ve önemine ilişkin Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Fatih Çakır'ın yaptığı konuşma ile tamamlanan programa ilçe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - ESKİŞEHİR

İnönü'de Gaziler Günü töreni

İnönü'de Gaziler Günü töreni

İnönü'de Gaziler Günü töreni

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Haber: İnönü'de 'Gaziler Günü' töreni - Haberler
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