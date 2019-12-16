İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor
Haberler » Güncel » İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor - Haber

İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

16.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:36
İnönü'de eski çöp depolama alanı ağaçlandırılıyor

İnönü İlçe Belediyesi tarafından eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı.


İnönü Belediyesi tarafından kapatılarak temizlenen eski çöp depolama alanında ağaçlandırma çalışması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, İstanbul-Antalya karayolu üzerinde bulunan eski çöp depolama alanında İnönü Belediyesi ekipleri zemin iyileştirme çalışması gerçekleştirdi. Alana ceviz ve bademden oluşan meyve fidanları dikilerek ağaçlandırılacak.


Çalışmalardan memnuniyet duyan vatandaşlar İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür dileklerinde bulundular. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler