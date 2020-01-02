İnönü'de Ek Kanalizasyon Hattı İmalatı yapıldı

02.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:58

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde tüm ekipleriyle altyapı ihtiyaçlarına müdahalelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Akhisar ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Mahallenin mevcut ana kanalizasyon hattına yapılan ek hat imalatı sayesinde, özellikle imara yeni açılan kısımlarda ortaya çıkan altyapı ihtiyacı hızlı ve kaliteli şekilde giderildi. Bölgede inşa edilen binalarda ikamet edecek olan vatandaşlar yapılan çalışmadan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler