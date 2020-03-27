İnönü'de dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Eskişehir İnönü ilçesinde koronavirüs salgınına karşı dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İnönü Belediyesi ekipleri, ilçede her gün vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak alanlar, kapalı Pazar yeri, duraklar, umuma açık lavabolar, resmi kurum ve işletmelerde halk sağlığı ve hijyen tedbirleri amacıyla sterilizasyon ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe halkı yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, koronavirüs salgınına karşı örnek bir mücadele ortaya koyan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini iletti. Vatandaşın sağlığının her şeyden daha önce geldiğini belirten Başkan Bozkurt, koronavirüs riski sona erene kadar ilçede dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA