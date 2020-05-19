İnönü'de bisiklet ödüllü resim yarışması sona erdi
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İnönü'de bisiklet ödüllü resim yarışması sona erdi

Eskişehir İnönü Belediyesinin Koronavirüse farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel gerçekleştirdiği 'Evde Kal' konulu resim yarışması sona erdi.

İnönü'de bisiklet ödüllü resim yarışması sona erdi
19.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:45

Eskişehir İnönü Belediyesinin Koronavirüse farkındalık oluşturmak amacıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına özel gerçekleştirdiği 'Evde Kal' konulu resim yarışması sona erdi.

İnönü Belediyesi tarafından gerçekleştirilen resim yarışmasına yaşları 7 ile 19 arasından 23 üç yarışmacı katıldı. 15 Mayıs tarihine kadar başvuruları alınan yarışma 15-19 Mayıs tarihleri arasında İnönü Belediyesi sosyal medya adresinden paylaşıldı. Resimler internet üzerinden beğeni yoluyla halk oylamasına sunuldu. Yarışmaya katılan 23 resim yaklaşık 10 bin beğeni alırken 50 bin kişi tarafından da görülme fırsatı yakaladı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen halk oylaması 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramında sonuçlanan oylamayla birlikte yarışmaya katılanlar arasından; Buse İkiz bin 200 beğeni ile birinci, Emine Kalender 939 beğeni ile ikinci, Fatmagül Demircan 912 beğeni ile üçüncü aynı oyla Bekir Gürcan 912 beğeni dördüncü olurken Emre Karaca 861 beğeni ile beşinci olarak bisiklet ödülüne hak kazandılar.

İnönü Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, yarışmaya katılan tüm yarışmacılara ve beğenileriyle yarışmaya büyük ilgi gösteren tüm vatandaşlara teşekkür edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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