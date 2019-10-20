İnönü'de 'Barış Pınarı Çeşmesi' yapıldı

20.10.2019 17:13

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla çeşme yaptırdı.



İnönü ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından camilerde Fetih Sureleri okunmuş ve ev ile iş yerlerine Türk bayrağı asılmıştı. İlçe sakinlerinin İsmetpaşa Mahallesi Çayırlar mevkiine yaptırdığı çeşmeye 'Barış Pınarı' adı verildi. İnönü Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi tamamlanan çeşme dualarla açıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı ilk günden itibaren sabah namazında Fetih Sureleri okunarak camilerimizde program yapılmış, akabinde hemen belediyemizce tüm mahallelerimizde merkezi sistem ile mehter marşı verilerek ilk günden itibaren belediyemizin çağrısı üzerine ilçe sakinlerimiz tarafından bütün evlerimiz bayraklarla donatılmıştır" dedi.



"Çeşmede emeği geçen herkese teşekkür ederim"



Çeşmede emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Aradan geçen on günlük süre içerisinde bütün İnönü halkı kafa kafaya vermiş başta başkomutanımız olmak üzere onun askerleri anısına burada suyun çok az olduğu bir yerde çeşme yapılmasına karar vermişlerdir. Bunun üzerine Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı ilk günden bugüne başta Hacı Mehmet Karadağ olmak üzere buradaki çeşme buradan geçen insanların ve hayvanların kullanması amacıyla hayır için yapılmış ve ismi de 'Barış Pınarı Çeşmesi' olarak adlandırılmıştır. Bu çeşmemizin başta Mehmet Karadağ isimli vatandaşımız ile birlikte emeği geçen bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Memleketimiz için göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Hep ilkleri yapmaktasınız. Daha ilk günden itibaren Barış Pınarı Harekatı'na vermiş olduğunuz gayret için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun hayırlı uğurlu olsun. Memleketimiz Kurtuluş Savaşı'nın başında, yani İnönü Zaferlerinden bugüne gerekli hassasiyeti göstermiş ve göstermeye de devam edecektir."



Açılış, Mehmetçiğe asker selamı verilmesi ile sonlandırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA