İnönü'de "Barış Pınarı Çeşmesi" açılışı

20.10.2019 16:22

Eskişehir'in İnönü ilçesinde vatandaşlar, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemek amacıyla çeşme yaptırdı.

İsmetpaşa Mahallesi Çayırlar mevkisindeki Barış Pınarı Çeşmesinin açılışında Fetih Suresi ve mevlit okundu, Mehmetçik için dualar edildi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, açılışta yaptığı konuşmada, ilçe halkıyla suyun çok az olduğu bir yerde çeşme inşa edilmesine karar verdiklerini belirtti.

İlçe sakinlerine ve çeşmenin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, "Memleketimiz, Kurtuluş Savaşı'nın başından beri yani İnönü Zaferlerinden bugüne gerekli hassasiyeti göstermiş ve göstermeye de devam edecektir." ifadesini kullandı.

Tören, harekata katılan Mehmetçik için "asker selamı" verilerek sonlandırıldı.

Kaynak: AA