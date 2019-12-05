İnönü'de bağlantı yolu çalışmaları başladı
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İnönü'de bağlantı yolu çalışmaları başladı

Eskişehir İnönü ilçesinde Kümbetler mevki alt geçit bağlantı yolu yapımı için hafriyat çalışmaları başladı.

05.12.2019 15:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:57
İnönü'de bağlantı yolu çalışmaları başladı

İnönü ilçesinde Kümbetler mevki alt geçit bağlantı yolu yapımı için hafriyat çalışmaları başladı.


Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Bozüyük-Kütahya devlet yolu Kümbetler mevkiinde inşaat çalışması tamamlanan alt geçitte bağlantı yolu yapımı için hafriyat çalışmaları başladı. İnönü Belediye Başkanlığı tarafından gündeme getirilen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezinden tarım arazilerine geçiş daha güvenli hale gelerek muhtemel kazalarında önüne geçilmiş olacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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