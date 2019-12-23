İnönü'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

23.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:33

İnönü Belediye Başkanlığı öncülüğünde İnönü Orman İşletme Şefliğinin katkıları ile Eskişehir ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinde Kamu Hizmeti yükümlülüklerini yerine getiren yükümlüler tarafından Kütahya Karayolu üzerinde eskiden çöp depolama alanı olarak kullanılan İnönü Belediyesi tarafından kapatılarak doğaya kazandırılan alan ile birlikte Karakaya Mevkiinde altı yüz adet ceviz ve badem fidanı dikildi.

Her iki sahada da fidan dikim etkinliğine katılan İnönü Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, ilçenin yeşillendirilmesinde emeği geçen başta İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt olmak üzere, Orman Bakanlığı ve personeli ile Eskişehir ve Bilecik Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kamu Hizmeti yükümlülüklerine teşekkür ederek gelecek nesiller için fidan dikme etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler