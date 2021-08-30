İnönü'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yılı münasebetiyle İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda İnönü Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ve Kurum Amirlerinin katılımlarıyla birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören günün anlam ve önemine binaen konuşmalarla tamamlandı.

Resmi törenlerin ardından Kaymakam Kurt, Başkan Bozkurt ve kurum amirlerinin katılımlarıyla İnönü Şehitliği ziyaret edilerek şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı