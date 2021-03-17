İnönü'de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
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İnönü'de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

17.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:39
İnönü'de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir İnönü ilçesinde 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir İnönü ilçesinde 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İnönü Belediyesinde gerçekleştirilen toplantı öncesi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Yurdal Çetinkaya ve İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sami Yasin Uysal İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u makamında ziyaret ederek ilçede tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulundular. Ziyaretin ardından İnönü Belediyesi Toplantı Salonunda İnönü İlçe Kaymakamı Rumeysa Sena Kurt, muhtarlar ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla, 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda, ilçedeki sulama göletlerinin durumu ve olası bir kuraklığa karşı alınması gereken önlemler ele alındı. - ESKİŞEHİR

İnönü'de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
İnönü'de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı
İnönü'de 2021 yılı sulama sezonu öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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