İnönü'de 15 bin adet meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirildi

12.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:53

İnönü Belediyesi ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile İnönü Belediyesi Kapalı Pazaryerinde vatandaşlara ücretsiz olarak 10 bin adet Ceviz 5 bin adet Badem olmak üzere meyve fidanı dağıtımı yapıldı. İnönü İlçe Kaymakamı Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve İnönü Orman İşletme Şefi Serkan Acımaz'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen fidan dağıtımına ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt yaptığı açıklamada, '' İnönü'müzün doğasına değer katmak üzere Belediyemiz ve Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile fidan dağıtım kampanyamızda vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 10 bin adet Ceviz 5 bin adet Badem fidanı olmak üzere toplamda 15 bin meyve fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Fidan dağıtımlarımıza daha önceki yıllardan farklı olarak bu yılda hemşehrilerimize meyve fidanları dağıtarak bağ ve bahçelerine fidan dikmelerini teşvik ediyoruz. Bu anlamda ilçemizin yeşillenmesine katkı sağlayarak gelecek nesillerimize doğasıyla tertemiz bir İnönü bırakacağız'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler