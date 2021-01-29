İnönü-Churchill Yenice Barış Görüşmesinin 78. yıl dönümü kutlandı

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen "Adana Görüşmeleri"nin 78. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile dönemin İngiltere Başbakanı Winston Churchill arasında 30-31 Ocak 1943'te Yenice Tren İstasyonu'nda bir vagonda gerçekleşen "Adana Görüşmeleri"nin 78. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İnönü-Churchill Yenice Barış Parkı'nda düzenlenen kutlama programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, burada yaptığı konuşmada, günün önemine değindi.

Protokol üyeleri, Türkiye tarihi açısından önemli yere sahip olan ve İnönü-Churchill görüşmesinin gerçekleştiği ve Yenice Barış Parkı'nda müzeye dönüştürülen "Beyaz Vagon"u gezdi.

Törene, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt