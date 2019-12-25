İnönü Çeşme'de anıldı

25.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:46

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı ve CHP'nin 2. Genel Başkanı İsmet İnönü, ölümünün 46. yılında Çeşme sahilindeki heykeli başında anıldı.



Çeşme sahilinde bulunan İsmet İnönü ve Mevhibe İnönü heykelinin önünde yapılan anma törenine, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar ve yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar'ın anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan anma töreninde, günün anlamıyla ilgili konuşmayı Kavasoğullar yaptı. - İZMİR

Kaynak: İHA