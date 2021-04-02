Gaziantep'te İnönü Caddesi'nde yenileme çalışmaları vatandaşı memnun etti
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Gaziantep'te İnönü Caddesi'nde yenileme çalışmaları vatandaşı memnun etti

Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te İnönü Caddesi'nde yenileme çalışmaları vatandaşı memnun etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi açıdan kent için ayrı bir öneme sahip olan İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, bölge esnafı ve vatandaşı memnun etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi açıdan kent için ayrı bir öneme sahip olan İnönü Caddesi'nde gerçekleştirilen yenileme çalışmaları, bölge esnafı ve vatandaşı memnun etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince İnönü Caddesi'nde yapımı noktalanan asfalt, altyapı ve hali hazırda yapımı süren bina cephe yenileme çalışmalarına ilişkin vatandaşın ve iş yeri sahiplerinin görüşleri alındı.

İnönü Caddesi'ndeki esnaflar, öncesinde yağışların dükkanlarda su baskınlarına yol açtığını çalışmaların ardından ise böyle bir problemin artık yaşanmadığını bildirdi.

Ayrıca bina cephe yenilemesi, asfalt çalışması konusunda da caddenin estetik bir görünüme kavuştuğunu aktaran bölge sakinleri, hizmet kalitesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Gaziantep'te İnönü Caddesi'nde yenileme çalışmaları vatandaşı memnun etti
Gaziantep'te İnönü Caddesi'nde yenileme çalışmaları vatandaşı memnun etti
Gaziantep'te İnönü Caddesi'nde yenileme çalışmaları vatandaşı memnun etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

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